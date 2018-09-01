Физкультуру в массы. Проект, инициированный общественной организацией «РАНУРАЛАН» получит продолжение. В этом году забег с участием всех желающих объявлен на 13 октября. На Оргкомитете утверждены маршруты забегов с учетом поступивших ранее предложений. Пробег на все три дистанции проложен по степи. Стартовой и финишной площадкой станет Сити – Чесс. Отсюда в 14. 30 – зарегистрированные участники и начнут забег.



Регистрацию необходимо будет пройти на сайте общественной организации «РАНУРАЛАН» до 12 октября. Там же размещены контактные телефоны, по которым можно получить всю необходимую информацию по предстоящему мероприятию.



Зарегистрированных участников организаторы обеспечат пакетом, в котором помимо ленты со стартовым номером вложат силиконовые стаканчики многоразового пользования. Всех, кто добежал до финиша, ждут сюрпризы. А вот медаль участника получат все без исключения.



Программой предусмотрен и детский забег на дистанции 750 метров. В этом случае, по словам организаторов, регистрация не требуется. А еще – для участников и зрителей - болельщиков подготовлена большая культурная программа. Физкультуру в массы. Проект, инициированный общественной организацией «РАНУРАЛАН» получит продолжение. В этом году забег с участием всех желающих объявлен на 13 октября. На Оргкомитете утверждены маршруты забегов с учетом поступивших ранее предложений. Пробег на все три дистанции проложен по степи. Стартовой и финишной площадкой станет Сити – Чесс. Отсюда в 14. 30 – зарегистрированные участники и начнут забег.Регистрацию необходимо будет пройти на сайте общественной организации «РАНУРАЛАН» до 12 октября. Там же размещены контактные телефоны, по которым можно получить всю необходимую информацию по предстоящему мероприятию.Зарегистрированных участников организаторы обеспечат пакетом, в котором помимо ленты со стартовым номером вложат силиконовые стаканчики многоразового пользования. Всех, кто добежал до финиша, ждут сюрпризы. А вот медаль участника получат все без исключения.Программой предусмотрен и детский забег на дистанции 750 метров. В этом случае, по словам организаторов, регистрация не требуется. А еще – для участников и зрителей - болельщиков подготовлена большая культурная программа.



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