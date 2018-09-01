Завтра в Центральном хуруле открываются двухмесячные курсы по изучению калмыцкого языка. Занятия будет вести доцент КалмГУ, кандидат филологических наук Сергей Артаев.



Предварительная запись слушателей не предусмотрена. Первое занятие - 26 сентября.



Бесплатные занятия рассчитаны на два месяца и будут проводиться по понедельникам, средам и пятницам в конференц-зале Центрального хурула. Начало в 18 часов. Завтра в Центральном хуруле открываются двухмесячные курсы по изучению калмыцкого языка. Занятия будет вести доцент КалмГУ, кандидат филологических наук Сергей Артаев.Предварительная запись слушателей не предусмотрена. Первое занятие - 26 сентября.Бесплатные занятия рассчитаны на два месяца и будут проводиться по понедельникам, средам и пятницам в конференц-зале Центрального хурула. Начало в 18 часов.



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