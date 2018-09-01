С 1 октября авиакомпания «АЗИМУТ» открывает 2 дополнительных авиарейса по маршруту «Москва-Элиста-Москва». По понедельникам и субботам.



Перевозка пассажиров будет осуществляется на комфортабельных отечественных реактивных самолётах SukhoiSuperjet 100, вместимостью 100 посадочных мест.



Таким образом, самолет будет летать в Москву 4 раза в неделю. Напомним, ранее авиарейсы осуществлялись по средам и пятницам. С 1 октября авиакомпания «АЗИМУТ» открывает 2 дополнительных авиарейса по маршруту «Москва-Элиста-Москва». По понедельникам и субботам.Перевозка пассажиров будет осуществляется на комфортабельных отечественных реактивных самолётах SukhoiSuperjet 100, вместимостью 100 посадочных мест.Таким образом, самолет будет летать в Москву 4 раза в неделю. Напомним, ранее авиарейсы осуществлялись по средам и пятницам.



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