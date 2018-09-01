ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:14

Авиакомпания «АЗИМУТ» открывает 2 дополнительных авиарейса


Авиакомпания «АЗИМУТ» открывает 2 дополнительных авиарейсаС 1 октября авиакомпания «АЗИМУТ» открывает 2 дополнительных авиарейса по маршруту «Москва-Элиста-Москва». По понедельникам и субботам.

Перевозка пассажиров будет осуществляется на комфортабельных отечественных реактивных самолётах SukhoiSuperjet 100, вместимостью 100 посадочных мест.

Таким образом, самолет будет летать в Москву 4 раза в неделю. Напомним, ранее авиарейсы осуществлялись по средам и пятницам.



Другие новости по теме:

  • Авиакомпания «Азимут» открывает рейсы по трем направлениям
  • «РусЛайн» открывает новое направление
  • Полеты в Москву для жителей Калмыкии станут доступней
  • 9 июля открывается новый авиамаршрут «Элиста-Сочи-Элиста»
  • Самолет рейса Москва-Элиста совершил экстренную посадку в Волгограде из-за смерти пассажира
  • Подписано соглашение с авиакомпанией «Азимут»
  • Первым авиарейсом в Сочи из Элисты отправились более 70 пассажиров ростовской авиакомпании «Азимут»
  • В степной столице с 28 мая будет возобновлено железнодорожное сообщение «Элиста-Москва»
  • Первые пассажиры "Азимута" прибыли в аэропорт Элисты
  • Крупный штраф за дорогие билеты

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Сентябрь 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34