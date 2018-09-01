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Сегодня, 12:13

В КалмГУ стартовали Дни института русского языка


В КалмГУ стартовали Дни института русского языкаВ опорном калмыцком госуниверситете стартовали Дни института русского языка им. академика Виноградова РАН. Делегацию ученых возглавила замдиректора академического учреждения Елена Шмелева. Это лекции, круглые столы, посещение инновационных образовательных учреждений Элисты.

Сегодня же студенты КалмГУ вместе с сотрудником Института им Виноградова Натальей Стойновой едут в районы республики.



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