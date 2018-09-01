Будет заменено 23 лифта в 11 элистинских многоквартирных домах по программе капитального ремонта. Глава региона Алексей Орлов поручил провести эту работу министерству жилищно-коммунального хозяйства, которое разработало механизм по ускоренной замене лифтового оборудования с трехгодичной рассрочкой платежей. К работам на нескольких объектах подрядные организации уже приступили.



Подготовка и сбор новых лифтов, а также демонтаж старого отработавшего свой срок оборудования – это то, чем сейчас занимаются рабочие. К выполнению задания они приступили неделю назад. Отмечают, что некоторые старые лифты хоть и работали, но часто ломались, а по технике безопасности давно требовали замены.



Новые подъемники отличаются множеством полезных функций. Например, они оснащены датчиками самодиагностики, с помощью которых можно будет быстрее определить причину поломки и устранить ее. Все комплектующие российского производства, изготовлены на Щербинском лифтостроительном заводе. Они отвечают всем необходимым требованиям, таким как надежность, комфортность и техническое совершенство.



На сегодня работы по замене лифтов начались в 5-ом и 6-ом домах в восьмом микрорайоне, в доме номер 1а первого микрорайона. Всего же 23 электроподъемника будет заменено в 11 многоэтажных домах Элисты по программе капитального ремонта. Взносы региональному оператору жители высоток платят с 2014 года. За несколько лет на эти средства были отремонтированы кровли десятков домов Элисты и районных центров. А в этом году в план работ была включена также замена лифтов.



Комфортные условия проживания у жителей столичных девятиэтажек появятся до конца текущего года. Будет заменено 23 лифта в 11 элистинских многоквартирных домах по программе капитального ремонта. Глава региона Алексей Орлов поручил провести эту работу министерству жилищно-коммунального хозяйства, которое разработало механизм по ускоренной замене лифтового оборудования с трехгодичной рассрочкой платежей. К работам на нескольких объектах подрядные организации уже приступили.Подготовка и сбор новых лифтов, а также демонтаж старого отработавшего свой срок оборудования – это то, чем сейчас занимаются рабочие. К выполнению задания они приступили неделю назад. Отмечают, что некоторые старые лифты хоть и работали, но часто ломались, а по технике безопасности давно требовали замены.Новые подъемники отличаются множеством полезных функций. Например, они оснащены датчиками самодиагностики, с помощью которых можно будет быстрее определить причину поломки и устранить ее. Все комплектующие российского производства, изготовлены на Щербинском лифтостроительном заводе. Они отвечают всем необходимым требованиям, таким как надежность, комфортность и техническое совершенство.На сегодня работы по замене лифтов начались в 5-ом и 6-ом домах в восьмом микрорайоне, в доме номер 1а первого микрорайона. Всего же 23 электроподъемника будет заменено в 11 многоэтажных домах Элисты по программе капитального ремонта. Взносы региональному оператору жители высоток платят с 2014 года. За несколько лет на эти средства были отремонтированы кровли десятков домов Элисты и районных центров. А в этом году в план работ была включена также замена лифтов.Комфортные условия проживания у жителей столичных девятиэтажек появятся до конца текущего года.



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