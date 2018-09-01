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Вчера, 21:34

Отчет держали коммунальные службы


Отчет держали коммунальные службыРеализация мясной продукции в неустановленных местах, подготовка к осенне-зимнему периоду. Эти и другие вопросы обсуждались сегодня на еженедельном совещании администрации Элисты. Отчет держали коммунальные службы.

Так, по словам представителя «Энергосервиса», после завершения работ подача горячей воды в многоквартирные дома стала возможной раньше намеченных сроков. Однако, в связи с реконструкцией водозабора уже в следующий вторник, 2 октября горожан ожидает очередное отключение. Это коснется всех столичных потребителей.

Продолжается ремонта автомобильных дорог. В соответствии с графиком сейчас техника работает на Кирова и Толстова. На проблемных участках улицы Хрущева завершили прокладку асфальтового покрытия.

Более чем из 400 многоквартирных домов паспорта готовности не получили только 10, находящихся на обслуживании управляющей компании «Коммунальник».

А в школах и детских садах продолжается вакцинация от гриппа. Однако большой процент непривитых детей приходится на дошкольные учреждения. Там еще ожидают поступления очередной партии вакцины.



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