Реализация мясной продукции в неустановленных местах, подготовка к осенне-зимнему периоду. Эти и другие вопросы обсуждались сегодня на еженедельном совещании администрации Элисты. Отчет держали коммунальные службы.



Так, по словам представителя «Энергосервиса», после завершения работ подача горячей воды в многоквартирные дома стала возможной раньше намеченных сроков. Однако, в связи с реконструкцией водозабора уже в следующий вторник, 2 октября горожан ожидает очередное отключение. Это коснется всех столичных потребителей.



Продолжается ремонта автомобильных дорог. В соответствии с графиком сейчас техника работает на Кирова и Толстова. На проблемных участках улицы Хрущева завершили прокладку асфальтового покрытия.



Более чем из 400 многоквартирных домов паспорта готовности не получили только 10, находящихся на обслуживании управляющей компании «Коммунальник».



А в школах и детских садах продолжается вакцинация от гриппа. Однако большой процент непривитых детей приходится на дошкольные учреждения. Там еще ожидают поступления очередной партии вакцины. Реализация мясной продукции в неустановленных местах, подготовка к осенне-зимнему периоду. Эти и другие вопросы обсуждались сегодня на еженедельном совещании администрации Элисты. Отчет держали коммунальные службы.Так, по словам представителя «Энергосервиса», после завершения работ подача горячей воды в многоквартирные дома стала возможной раньше намеченных сроков. Однако, в связи с реконструкцией водозабора уже в следующий вторник, 2 октября горожан ожидает очередное отключение. Это коснется всех столичных потребителей.Продолжается ремонта автомобильных дорог. В соответствии с графиком сейчас техника работает на Кирова и Толстова. На проблемных участках улицы Хрущева завершили прокладку асфальтового покрытия.Более чем из 400 многоквартирных домов паспорта готовности не получили только 10, находящихся на обслуживании управляющей компании «Коммунальник».А в школах и детских садах продолжается вакцинация от гриппа. Однако большой процент непривитых детей приходится на дошкольные учреждения. Там еще ожидают поступления очередной партии вакцины.



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