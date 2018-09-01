Калмыцкая студия «Иньглян» получила приз Европейского конкурса дизайнеров

Жюри Европейского конкурса дизайнеров высоко оценило коллекцию калмыцкой студии «Иньглян». Он прошел в минувшие выходные в Милане в рамках Недели моды.



Баирта Тостаева представила там мировому сообществу свою коллекцию, воспевающую культуру и самобытность калмыцкого народа. Оценивали работы 15 членов жюри. И вот, что нам рассказала по телефону Баирта Тостаева.



Добавим, что Европейский конкурс является платформой для начинающих дизайнеров со всего мира. Жюри Европейского конкурса дизайнеров высоко оценило коллекцию калмыцкой студии «Иньглян». Он прошел в минувшие выходные в Милане в рамках Недели моды.Баирта Тостаева представила там мировому сообществу свою коллекцию, воспевающую культуру и самобытность калмыцкого народа. Оценивали работы 15 членов жюри. И вот, что нам рассказала по телефону Баирта Тостаева.Добавим, что Европейский конкурс является платформой для начинающих дизайнеров со всего мира.



Смотреть полный выпуск новостей



