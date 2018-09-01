Банк России провел День открытых дверей

История главного банка страны, денежно-кредитные отношения, развитие и основные этапы становления отечественной финансовой системы - обо всем этом смогли узнать посетители территориального отделения Банка России. В субботу там состоялся День открытых дверей.



Для гостей в рамках всероссийской акции были организованы экскурсии, лекции по финансовой грамотности, а также осмотр бронированных инкассаторских машин, викторины и конкурсы. Победители не остались без призов. История главного банка страны, денежно-кредитные отношения, развитие и основные этапы становления отечественной финансовой системы - обо всем этом смогли узнать посетители территориального отделения Банка России. В субботу там состоялся День открытых дверей.Для гостей в рамках всероссийской акции были организованы экскурсии, лекции по финансовой грамотности, а также осмотр бронированных инкассаторских машин, викторины и конкурсы. Победители не остались без призов.



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