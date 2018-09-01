Очередной рейд по неблагополучным семьям провели сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних и других контролирующих ведомств. В поле зрения полицейских попали родители, которые злоупотребляют спиртными напитками, и не обеспечивают своим детям надлежащие условия проживания.



Долгий путь по бездорожью, пыль и резкие повороты. Только так можно добраться до улицы Кленовая. Здесь не так много дворов, но школьники вынуждены каждый день так идти на занятия, говорит Надежда Форостян. Мать шестерых детей после пожара в доме, практически с нуля начала строительство. Однако, несмотря на свои проблемы, Надежда не смогла пройти мимо чужой беды. И приютила в доме Елену, ее мужа и троих малышей. Семья находится на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Специалисты проверили, насколько Елена адаптировалась. Так как ранее женщина нигде не работала, жила в детдоме и на съемных квартирах, а ее дети не посещали образовательные учреждения. Сейчас вопрос решается.



Инспекторы регулярно навещают семью. В этот раз вновь пришлось сделать ряд замечаний. Но все же опека хозяйки дома и ее помощь – это существенное преимущество, говорят специалисты. А вот здесь проживает многодетная мать, которая злоупотребляет алкоголем и не в состоянии заботиться о детях. Их пришлось отправить в социальные учреждения. Дверь членам комиссии так и не открыли.



А это уже 4-й микрорайон. Хозяйка квартиры и ее муж также лечатся от алкогольной зависимости. Женщину летом ограничили в правах на троих детей, хотя она может их навещать. Как говорят инспекторы, после очередной проверки, ей будет сложно восстановить опеку. И если в течение нескольких месяцев мать не исправиться, ситуация станет критической.



Рейды по домам, где живут семьи, которые находятся в социально опасном положении, проводятся регулярно. Обходят по 15-16 адресов. Постоянный контроль осуществляют социальные и медицинские работники, правоохранительные органы. Особенно сейчас, после старта учебного года. Необходимо проверить все ли дети посещают занятия и уроки, следят ли за их здоровьем.



Между тем, благополучие детей зависит от родителей, в первую очередь. Но далеко не все взрослые это понимают. Как итог, любой ребенок, оставшийся без должного присмотра, рискует стать на путь преступления или стать его жертвой. В инспекции по делам несовершеннолетних Управления МВД по Элисте приводят статистику. За 8 месяцев этого года зарегистрировано 7 случаев ухода детей из дома. Кроме того, зафиксированы факты распития алкоголя подростками и продажи им спиртных напитков.



Сейчас на учете в отделе по делам несовершеннолетних 50 семей, в которых воспитывается 101 ребенок. Данные постоянно корректируются. Так, до конца сентября список увеличится на 6 семей, и на 13 несовершеннолетних. А это значит, что работы у членов комиссии станет больше. Очередной рейд по неблагополучным семьям провели сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних и других контролирующих ведомств. В поле зрения полицейских попали родители, которые злоупотребляют спиртными напитками, и не обеспечивают своим детям надлежащие условия проживания.Долгий путь по бездорожью, пыль и резкие повороты. Только так можно добраться до улицы Кленовая. Здесь не так много дворов, но школьники вынуждены каждый день так идти на занятия, говорит Надежда Форостян. Мать шестерых детей после пожара в доме, практически с нуля начала строительство. Однако, несмотря на свои проблемы, Надежда не смогла пройти мимо чужой беды. И приютила в доме Елену, ее мужа и троих малышей. Семья находится на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Специалисты проверили, насколько Елена адаптировалась. Так как ранее женщина нигде не работала, жила в детдоме и на съемных квартирах, а ее дети не посещали образовательные учреждения. Сейчас вопрос решается.Инспекторы регулярно навещают семью. В этот раз вновь пришлось сделать ряд замечаний. Но все же опека хозяйки дома и ее помощь – это существенное преимущество, говорят специалисты. А вот здесь проживает многодетная мать, которая злоупотребляет алкоголем и не в состоянии заботиться о детях. Их пришлось отправить в социальные учреждения. Дверь членам комиссии так и не открыли.А это уже 4-й микрорайон. Хозяйка квартиры и ее муж также лечатся от алкогольной зависимости. Женщину летом ограничили в правах на троих детей, хотя она может их навещать. Как говорят инспекторы, после очередной проверки, ей будет сложно восстановить опеку. И если в течение нескольких месяцев мать не исправиться, ситуация станет критической.Рейды по домам, где живут семьи, которые находятся в социально опасном положении, проводятся регулярно. Обходят по 15-16 адресов. Постоянный контроль осуществляют социальные и медицинские работники, правоохранительные органы. Особенно сейчас, после старта учебного года. Необходимо проверить все ли дети посещают занятия и уроки, следят ли за их здоровьем.Между тем, благополучие детей зависит от родителей, в первую очередь. Но далеко не все взрослые это понимают. Как итог, любой ребенок, оставшийся без должного присмотра, рискует стать на путь преступления или стать его жертвой. В инспекции по делам несовершеннолетних Управления МВД по Элисте приводят статистику. За 8 месяцев этого года зарегистрировано 7 случаев ухода детей из дома. Кроме того, зафиксированы факты распития алкоголя подростками и продажи им спиртных напитков.Сейчас на учете в отделе по делам несовершеннолетних 50 семей, в которых воспитывается 101 ребенок. Данные постоянно корректируются. Так, до конца сентября список увеличится на 6 семей, и на 13 несовершеннолетних. А это значит, что работы у членов комиссии станет больше.



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