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Сегодня, 12:34

На автодорогах региона будет установлено еще больше камер


На автодорогах региона будет установлено еще больше камерНа автодорогах региона будет установлено еще больше камер. В Калмыкии реализуется программа внедрения фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

С начала октября в Элисте начнут работать первые шесть рубежей контроля, в последующие два года в калмыцкой столице, а также на дорогах федерального и регионального значения будут установлены еще около 50 камер фотовидеофиксации.

Об этом сообщает пресс-служба правительства республики. Системы фото- и видеофиксации позволят усилить контроль над нарушителями и повысить безопасность на дорогах, так как основной причиной ДТП является несоблюдение правил дорожного движения.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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