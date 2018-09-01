На автодорогах региона будет установлено еще больше камер. В Калмыкии реализуется программа внедрения фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.



С начала октября в Элисте начнут работать первые шесть рубежей контроля, в последующие два года в калмыцкой столице, а также на дорогах федерального и регионального значения будут установлены еще около 50 камер фотовидеофиксации.



Об этом сообщает пресс-служба правительства республики. Системы фото- и видеофиксации позволят усилить контроль над нарушителями и повысить безопасность на дорогах, так как основной причиной ДТП является несоблюдение правил дорожного движения. На автодорогах региона будет установлено еще больше камер. В Калмыкии реализуется программа внедрения фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.С начала октября в Элисте начнут работать первые шесть рубежей контроля, в последующие два года в калмыцкой столице, а также на дорогах федерального и регионального значения будут установлены еще около 50 камер фотовидеофиксации.Об этом сообщает пресс-служба правительства республики. Системы фото- и видеофиксации позволят усилить контроль над нарушителями и повысить безопасность на дорогах, так как основной причиной ДТП является несоблюдение правил дорожного движения.



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