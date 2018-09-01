Льготникам следует сделать выбор

Осталось две недели. Жители республики должны определиться, как будут получать набор социальных услуг. В Калмыкии это касается 29 тысяч человек - именно столько насчитывается федеральных льготников.



До первого октября им необходимо подать в отделение ПФР заявление о том, в какой форме они хотят получать набор социальных услуг. Тем, кто своего выбора не меняет, заявление писать не нужно. C 1 февраля на оплату предоставления гражданину набора социальных услуг направляется 1 075 рублей в месяц. Осталось две недели. Жители республики должны определиться, как будут получать набор социальных услуг. В Калмыкии это касается 29 тысяч человек - именно столько насчитывается федеральных льготников.До первого октября им необходимо подать в отделение ПФР заявление о том, в какой форме они хотят получать набор социальных услуг. Тем, кто своего выбора не меняет, заявление писать не нужно. C 1 февраля на оплату предоставления гражданину набора социальных услуг направляется 1 075 рублей в месяц.



Смотреть полный выпуск новостей



