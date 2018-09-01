От отравления метиловым спиртом пострадали жители Садового

От отравления метиловым спиртом скончался еще один участник трагедии в селе Садовое. Об этом сегодня сообщил главный санитарный врач Калмыкии Санджиев по результатам вскрытия двух ранее погибших.



Сейчас врачи борются за жизнь еще двоих пострадавших. Они, по-прежнему, находятся в крайне тяжелом состоянии. Состояние ещё одного участника удовлетворительное.



Напомним, всего в застолье в селе Садовое принимали участие 8 человек. Сейчас региональным управлением Роспотребнадзора приостановлена реализация марок алкогольных напитков, изъятых со стола. Ранее такая же продукция была снята с продажи во всех торговых точках на территории сел Садовое и Малые Дербеты.



По этому факту следственным комитетом по Калмыкии проводится проверка. От отравления метиловым спиртом скончался еще один участник трагедии в селе Садовое. Об этом сегодня сообщил главный санитарный врач Калмыкии Санджиев по результатам вскрытия двух ранее погибших.Сейчас врачи борются за жизнь еще двоих пострадавших. Они, по-прежнему, находятся в крайне тяжелом состоянии. Состояние ещё одного участника удовлетворительное.Напомним, всего в застолье в селе Садовое принимали участие 8 человек. Сейчас региональным управлением Роспотребнадзора приостановлена реализация марок алкогольных напитков, изъятых со стола. Ранее такая же продукция была снята с продажи во всех торговых точках на территории сел Садовое и Малые Дербеты.По этому факту следственным комитетом по Калмыкии проводится проверка.



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