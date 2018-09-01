Кетченеровский район отметил свой 80-й юбилей. Одноименный улус был образован в 1938 году. Это родина героев Советского союза Михаила Сельгикова, Бембя и Баатра Манджиевых, Николая Санджирова, Михаила Крынина. Нынешнее поколение кетченеровцев продолжает их славный путь, вкладывая душу и силы в развитие и процветание своей малой Родины.



По своему географическому положению и тому, как на этой земле чтят национальные традиции и обычаи, Кетченеровский район по праву снискал звание - «сердца Калмыкии». Не стареющим его делают люди. Те, кто создавал его и продолжает развивать. Выходцы этой славной земли трудятся и прославляют ее по всей республике. Много среди кетченеровцев талантов. В этот день они приехали на малую Родину, чтобы поздравить земляков с юбилеем.



Творческие выставки и площадки развернулись прямо на центральной площади райцентра. Представители всех девяти сельских муниципальных образований представили здесь свои этнохотоны, где всех желающих угощали калмыцким чаем и традиционными для праздника блюдами.



А на сцене первые лица республики и муниципалитета чествуют тех, чей вклад в развитие района бесценен. Поздравления принимают заслуженные работники предприятий и организаций, ветераны труда. Почетного звания «Заслуженный работник народного хозяйства Калмыкии» удостоился глава администрации Ергенинского СМО Баатр Саджаев. Высокую награду он получил из рук Алексея Орлова.



Народные гуляния продолжались до поздней ночи. Веселился и стар и млад. Для детей здесь развернулся настоящий городок со всевозможными развлечениями и сладостями. Гости района могли познакомиться с достижениями кетченеровцев в основной отрасли - сельском хозяйстве. А при желании и прокатиться верхом на лошади.



По словам жителей, 80-летний юбилей – это очередной рубеж, дающий возможность не только оглянуться назад и вспомнить свою историю, но смело смотреть вперед, работать и радоваться общим успехам. Кетченеровский район отметил свой 80-й юбилей. Одноименный улус был образован в 1938 году. Это родина героев Советского союза Михаила Сельгикова, Бембя и Баатра Манджиевых, Николая Санджирова, Михаила Крынина. Нынешнее поколение кетченеровцев продолжает их славный путь, вкладывая душу и силы в развитие и процветание своей малой Родины.По своему географическому положению и тому, как на этой земле чтят национальные традиции и обычаи, Кетченеровский район по праву снискал звание - «сердца Калмыкии». Не стареющим его делают люди. Те, кто создавал его и продолжает развивать. Выходцы этой славной земли трудятся и прославляют ее по всей республике. Много среди кетченеровцев талантов. В этот день они приехали на малую Родину, чтобы поздравить земляков с юбилеем.Творческие выставки и площадки развернулись прямо на центральной площади райцентра. Представители всех девяти сельских муниципальных образований представили здесь свои этнохотоны, где всех желающих угощали калмыцким чаем и традиционными для праздника блюдами.А на сцене первые лица республики и муниципалитета чествуют тех, чей вклад в развитие района бесценен. Поздравления принимают заслуженные работники предприятий и организаций, ветераны труда. Почетного звания «Заслуженный работник народного хозяйства Калмыкии» удостоился глава администрации Ергенинского СМО Баатр Саджаев. Высокую награду он получил из рук Алексея Орлова.Народные гуляния продолжались до поздней ночи. Веселился и стар и млад. Для детей здесь развернулся настоящий городок со всевозможными развлечениями и сладостями. Гости района могли познакомиться с достижениями кетченеровцев в основной отрасли - сельском хозяйстве. А при желании и прокатиться верхом на лошади.По словам жителей, 80-летний юбилей – это очередной рубеж, дающий возможность не только оглянуться назад и вспомнить свою историю, но смело смотреть вперед, работать и радоваться общим успехам.



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