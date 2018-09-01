В Калмыцком научном центре проводится оцифровка газет и журналов

В Калмыцком научном центре продолжается работа по переводу на электронные носители национальных информационных ресурсов прошлого века. Важность оцифровки газет и журналов объясняется многими причинами. В периодике собрана не просто информация, а новости, исторические события времен их издания. В Калмыцком научном центре продолжается работа по переводу на электронные носители национальных информационных ресурсов прошлого века. Важность оцифровки газет и журналов объясняется многими причинами. В периодике собрана не просто информация, а новости, исторические события времен их издания.



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