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Сегодня, 12:23

Вековой юбилей комсомола


Вековой юбилей комсомолаВековой юбилей комсомола. Его школу с момента образования и до самороспуска организации в 91-м, прошли около 200 миллионов советских юношей и девушек. Эта страница жизни представителей старшего поколения, которые сейчас вспоминая ее, говорят «Комсомольская юность моя».

На кадрах этой хроники молодая учительница Нина Очирова. В 70-е годы она была избрана делегатом Всесоюзного съезда, а сегодня она известный ученый. Екатерина Корнусова, доярка из совхоза «Буратинский» лауреат премии Ленинского комсомола. Эти и другие эпизоды вошли в сборник воспоминаний ветеранов всесоюзной организации, а выпуск его приурочен к этой знаменательной дате.

Программу предстоящих торжеств по случаю 100-летия комсомола обсуждают на заседаниях оргкомитетов. Они созданы в большинстве российских регионов. В Элисте его возглавляет Иван Басангов. Комсомольские работники разных лет, намерены привлечь к этому делу также и молодежь, чтобы передать опыт своим младшим товарищам.



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