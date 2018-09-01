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Сегодня, 12:22

В Элисте состоялся гала-концерт в рамках фестиваля «КТК - талантливым детям»


В Элисте состоялся гала-концерт в рамках фестиваля «КТК - талантливым детям»В рамках фестиваля «КТК - талантливым детям» состоялся гала-концерт с участием творческих коллективов из районов и Элисты. В основном - это участники заочного тура конкурса, признанные победителями и призерами. С приветственным словом к организаторам и юным талантам обратился глава республики Алексей Орлов.

Поздравил собравшихся и Главный менеджер Акционерного общества КТК- Р Игорь Стороженко.

Примечательно, что в концертную программу были включены номера, подготовленные педагогами из ведущих творческих коллективов Москвы. Зал встречал овацией буквально каждое выступление сводного хора под руководством преподавателя Государственного музыкально- педагогического института Елены Щегловой. Здесь же, в торжественной обстановке состоялась церемония награждения. А заключительный этап фестиваля КТК - талантливым детям, пройдет в Москве. В нем примут участие и творческие коллективы степного региона.



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