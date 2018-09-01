Ориентир на развитие детской хирургии. Калмыцкие доктора знакомятся с опытом коллег Педиатрической клиники Университета Базеля в Швейцарии. Начало сотрудничеству положил визит в Элисту профессора, доктора медицинских наук Майра Йоаханнеса. Он не только оказал консультативную помощь местным хирургам, но и провел прием юных пациентов.



Светило медицинской науки мировой величины впервые в стенах республиканской лечебницы. Он приехал по приглашению руководства детского медицинского центра, которое много лет поддерживает дружеские связи с Московским областным научно-исследовательским клиническим институтом им. Владимирского, больше известного как МОНИКИ.



Сегодня имя Майра Йоаханнеса у всех на слуху. Он один из самых цитируемых в мире авторов научных трудов. Их у него более двухсот. Профессор Йоаханнес специализируется, в основном, на врожденных и приобретенных пороках брюшной, торакальной полости, урологии, нефрологии, проктологии и гинекологии. Есть опыт проведения уникальных операций по коррекции внутриутробных пороков. Именно в этих областях в Калмыкии ежегодно фиксируются 3-4 случая врожденной патологии - одни из самых сложных в плане диагностики и лечения.



На прием к известному врачу удалось попасть только тем, кто остро нуждается в безотлагательной медицинской помощи. Новорожденный Даян Дорджиев-один из них. У двухнедельного малыша врожденная патология.



Высококвалифицированную консультативную помощь получили и сами специалисты детского медцентра. Они уверенно идут в ногу со временем. Беря на вооружение современные методы оперативного вмешательства, им удается сохранить жизни многим пациентам.



Детские хирурги Калмыкии смогут перенять опыт у европейских коллег. Они уже получили приглашение. И в скором будущем детская хирургия в Калмыкии достигнет уровня швейцарских клиник. Ориентир на развитие детской хирургии. Калмыцкие доктора знакомятся с опытом коллег Педиатрической клиники Университета Базеля в Швейцарии. Начало сотрудничеству положил визит в Элисту профессора, доктора медицинских наук Майра Йоаханнеса. Он не только оказал консультативную помощь местным хирургам, но и провел прием юных пациентов.Светило медицинской науки мировой величины впервые в стенах республиканской лечебницы. Он приехал по приглашению руководства детского медицинского центра, которое много лет поддерживает дружеские связи с Московским областным научно-исследовательским клиническим институтом им. Владимирского, больше известного как МОНИКИ.Сегодня имя Майра Йоаханнеса у всех на слуху. Он один из самых цитируемых в мире авторов научных трудов. Их у него более двухсот. Профессор Йоаханнес специализируется, в основном, на врожденных и приобретенных пороках брюшной, торакальной полости, урологии, нефрологии, проктологии и гинекологии. Есть опыт проведения уникальных операций по коррекции внутриутробных пороков. Именно в этих областях в Калмыкии ежегодно фиксируются 3-4 случая врожденной патологии - одни из самых сложных в плане диагностики и лечения.На прием к известному врачу удалось попасть только тем, кто остро нуждается в безотлагательной медицинской помощи. Новорожденный Даян Дорджиев-один из них. У двухнедельного малыша врожденная патология.Высококвалифицированную консультативную помощь получили и сами специалисты детского медцентра. Они уверенно идут в ногу со временем. Беря на вооружение современные методы оперативного вмешательства, им удается сохранить жизни многим пациентам.Детские хирурги Калмыкии смогут перенять опыт у европейских коллег. Они уже получили приглашение. И в скором будущем детская хирургия в Калмыкии достигнет уровня швейцарских клиник.



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