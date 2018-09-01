Элистинцы делают заготовки

Сентябрь – самый благоприятный месяц для заготовок, считают элистинцы. На рынках огромное количество овощей и фруктов отечественного производителя. Радуют и цены. Многие именно сейчас приступают к домашним заготовкам. Но есть и те, кто основные запасы на зиму уже приготовил, как героиня нашего сюжета.



Что может быть вкуснее домашних заготовок в зимнее время. Элистинка Татьяна Дейникина с 16 лет закрывает соленья, варенья и помидоры с огурцами. А всему этому ее научили мама и бабушка. В этой семье есть свои секреты приготовления.



Все овощи и фрукты с собственного огорода, делится Татьяна. Это очень экономит семейный бюджет. На эту зиму она закрыла примерно 40 банок вишни, столько же огурцов и помидоров, а еще аджику и различные салаты. А ещё всей семьёй они каждый год собирают грибы – опята и свинушки - и закрывают по специальному рецепту. На рынке женщина купила только перчики и морковь, а вот клубнику и малину закрыла еще летом.



Сейчас семья готовится сажать чеснок и лук, чтобы по весне на столе были только натуральные продукты. А вот некоторые хозяйки только сейчас начали готовиться к зиме, так как считают, что именно в сентябре сезонно очень ощутимо падают цены на фруктово-овощную продукцию.



На столичных рынках утверждают, что овощи и фрукты на прилавках – отечественные, где каждый может выбрать себе продукцию на любой вкус и кошелек. Осенние припасы – залог благополучной зимы. Долгой и холодной.



В рамках еженедельного мониторинга в регионе по состоянию на 17 сентября можно наблюдать повышение цен на огурцы и помидоры, но как говорят специалисты – незначительное. А вот цены на лук, яблоки, капусту, картофель и морковь удивят покупателей. Они упали.



Качество овощной и фруктовой продукции определяет вкус консервации на зиму. Сентябрь – самый благоприятный месяц для заготовок, считают элистинцы. На рынках огромное количество овощей и фруктов отечественного производителя. Радуют и цены. Многие именно сейчас приступают к домашним заготовкам. Но есть и те, кто основные запасы на зиму уже приготовил, как героиня нашего сюжета.Что может быть вкуснее домашних заготовок в зимнее время. Элистинка Татьяна Дейникина с 16 лет закрывает соленья, варенья и помидоры с огурцами. А всему этому ее научили мама и бабушка. В этой семье есть свои секреты приготовления.Все овощи и фрукты с собственного огорода, делится Татьяна. Это очень экономит семейный бюджет. На эту зиму она закрыла примерно 40 банок вишни, столько же огурцов и помидоров, а еще аджику и различные салаты. А ещё всей семьёй они каждый год собирают грибы – опята и свинушки - и закрывают по специальному рецепту. На рынке женщина купила только перчики и морковь, а вот клубнику и малину закрыла еще летом.Сейчас семья готовится сажать чеснок и лук, чтобы по весне на столе были только натуральные продукты. А вот некоторые хозяйки только сейчас начали готовиться к зиме, так как считают, что именно в сентябре сезонно очень ощутимо падают цены на фруктово-овощную продукцию.На столичных рынках утверждают, что овощи и фрукты на прилавках – отечественные, где каждый может выбрать себе продукцию на любой вкус и кошелек. Осенние припасы – залог благополучной зимы. Долгой и холодной.В рамках еженедельного мониторинга в регионе по состоянию на 17 сентября можно наблюдать повышение цен на огурцы и помидоры, но как говорят специалисты – незначительное. А вот цены на лук, яблоки, капусту, картофель и морковь удивят покупателей. Они упали.Качество овощной и фруктовой продукции определяет вкус консервации на зиму.



Смотреть полный выпуск новостей



