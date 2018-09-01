ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 13:25

Элистинцы делают заготовки


Элистинцы делают заготовкиСентябрь – самый благоприятный месяц для заготовок, считают элистинцы. На рынках огромное количество овощей и фруктов отечественного производителя. Радуют и цены. Многие именно сейчас приступают к домашним заготовкам. Но есть и те, кто основные запасы на зиму уже приготовил, как героиня нашего сюжета.

Что может быть вкуснее домашних заготовок в зимнее время. Элистинка Татьяна Дейникина с 16 лет закрывает соленья, варенья и помидоры с огурцами. А всему этому ее научили мама и бабушка. В этой семье есть свои секреты приготовления.

Все овощи и фрукты с собственного огорода, делится Татьяна. Это очень экономит семейный бюджет. На эту зиму она закрыла примерно 40 банок вишни, столько же огурцов и помидоров, а еще аджику и различные салаты. А ещё всей семьёй они каждый год собирают грибы – опята и свинушки - и закрывают по специальному рецепту. На рынке женщина купила только перчики и морковь, а вот клубнику и малину закрыла еще летом.

Сейчас семья готовится сажать чеснок и лук, чтобы по весне на столе были только натуральные продукты. А вот некоторые хозяйки только сейчас начали готовиться к зиме, так как считают, что именно в сентябре сезонно очень ощутимо падают цены на фруктово-овощную продукцию.

На столичных рынках утверждают, что овощи и фрукты на прилавках – отечественные, где каждый может выбрать себе продукцию на любой вкус и кошелек. Осенние припасы – залог благополучной зимы. Долгой и холодной.

В рамках еженедельного мониторинга в регионе по состоянию на 17 сентября можно наблюдать повышение цен на огурцы и помидоры, но как говорят специалисты – незначительное. А вот цены на лук, яблоки, капусту, картофель и морковь удивят покупателей. Они упали.

Качество овощной и фруктовой продукции определяет вкус консервации на зиму.



Другие новости по теме:

  • Цена на витаминную продукцию снизилась
  • По данным мониторинга, цены на плодоовощную продукцию снизились. Так ли это?
  • Стоимость "борщового набора" в Калмыкии растет
  • Большинство российских семей тратят на продукты питания больше половины семейного бюджета
  • В Калмыкии повысились цены на фрукты и овощи нового урожая
  • Цены на продовольственном рынке республики нестабильны
  • В Калмыкии с начала года выросли цены на продукты питания
  • В Калмыкии стали дороже огурцы, лук репчатый и виноград
  • Сколько стоит новогодний стол?
  • В Калмыкии выявлены факты реализации продукции, завезенной из карантинных фитосанитарных зон

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Сентябрь 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34