В Калмыкию прибудет Фёдоровская икона Божией Матери

29 сентября в Калмыкию по благословению Святейшего Патриарха Московского Кирилла прибудет Фёдоровская икона Божией Матери. До 5-го октября святыня будет находиться в Казанском кафедральном соборе Элисты. А уже 6 октября в Городовиковске святой образ станет главным объектом поклонения верующих на освящении храма в честь святого цесаревича Алексия.



В своём интервью нашей компании Архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан подробно рассказал о значимости прибывающей к нам святыни.





Полностью беседу с Владыкой Юстинианом, где Архиепископ Элистинский и Калмыцкий подробно рассказывает о православной святыне смотрите сегодня в 18.00 в эфире телеканала Россия 24. 29 сентября в Калмыкию по благословению Святейшего Патриарха Московского Кирилла прибудет Фёдоровская икона Божией Матери. До 5-го октября святыня будет находиться в Казанском кафедральном соборе Элисты. А уже 6 октября в Городовиковске святой образ станет главным объектом поклонения верующих на освящении храма в честь святого цесаревича Алексия.В своём интервью нашей компании Архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан подробно рассказал о значимости прибывающей к нам святыни.Полностью беседу с Владыкой Юстинианом, где Архиепископ Элистинский и Калмыцкий подробно рассказывает о православной святыне смотрите сегодня в 18.00 в эфире телеканала Россия 24.



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