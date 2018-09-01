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Сегодня, 13:22

В Калмыкию прибудет Фёдоровская икона Божией Матери


В Калмыкию прибудет Фёдоровская икона Божией Матери29 сентября в Калмыкию по благословению Святейшего Патриарха Московского Кирилла прибудет Фёдоровская икона Божией Матери. До 5-го октября святыня будет находиться в Казанском кафедральном соборе Элисты. А уже 6 октября в Городовиковске святой образ станет главным объектом поклонения верующих на освящении храма в честь святого цесаревича Алексия.

В своём интервью нашей компании Архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан подробно рассказал о значимости прибывающей к нам святыни.


Полностью беседу с Владыкой Юстинианом, где Архиепископ Элистинский и Калмыцкий подробно рассказывает о православной святыне смотрите сегодня в 18.00 в эфире телеканала Россия 24.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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