В Центральном хуруле продолжаются ежегодные тантрические ритуалы. Сегодняшний ритуал призывания защитных божеств - «Танграк Кангсо» устраняет препятствия в духовной и обыденной жизни человека и дарует покровительство. Первая сессия уже завершилась. Вторая пройдёт с 13.00 до 15 часов.



А в 12 часов, в конференц-зале Центрального хурула состоится премьерный показ документального фильма "На встречу к Учителю", снятого во время последних Учений Его Святейшества Далай-ламы ХIV в Риге. В Центральном хуруле продолжаются ежегодные тантрические ритуалы. Сегодняшний ритуал призывания защитных божеств - «Танграк Кангсо» устраняет препятствия в духовной и обыденной жизни человека и дарует покровительство. Первая сессия уже завершилась. Вторая пройдёт с 13.00 до 15 часов.А в 12 часов, в конференц-зале Центрального хурула состоится премьерный показ документального фильма "На встречу к Учителю", снятого во время последних Учений Его Святейшества Далай-ламы ХIV в Риге.



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