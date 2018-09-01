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Сегодня, 13:20

В Центральном хуруле продолжаются ежегодные тантрические ритуалы


В Центральном хуруле продолжаются ежегодные тантрические ритуалыВ Центральном хуруле продолжаются ежегодные тантрические ритуалы. Сегодняшний ритуал призывания защитных божеств - «Танграк Кангсо» устраняет препятствия в духовной и обыденной жизни человека и дарует покровительство. Первая сессия уже завершилась. Вторая пройдёт с 13.00 до 15 часов.

А в 12 часов, в конференц-зале Центрального хурула состоится премьерный показ документального фильма "На встречу к Учителю", снятого во время последних Учений Его Святейшества Далай-ламы ХIV в Риге.



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