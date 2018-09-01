Установлен факт продажи бруцеллезного скота

Накануне в Ики-Бурульском районе сотрудники полиции выявили факт реализации крупного рогатого скота, на который ранее были наложены карантинные ограничения.



Полицейские установили, что местный фермер реализовал жителю Кабардино-Балкарии 41 корову, зараженную бруцеллезом. Накануне в Ики-Бурульском районе сотрудники полиции выявили факт реализации крупного рогатого скота, на который ранее были наложены карантинные ограничения.Полицейские установили, что местный фермер реализовал жителю Кабардино-Балкарии 41 корову, зараженную бруцеллезом.



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