В Сити Чесс стартует Межрегиональный образовательный форум

Сегодня на территории Сити Чесс стартует Межрегиональный образовательный форум «Уралан. Цаган Седкл!». Здесь собралась самая активная и целеустремленная молодежь не только Калмыкии, но и регионов юга России.



Главная цель - сохранение культурных традиций и пропаганда идеи духовного единства и дружбы народов. Программа форума включает лекционные и дискуссионные площадки, мастер-классы, интеллектуальные игры, насыщенную концертную программу, а также конкурс проектов. Сегодня на территории Сити Чесс стартует Межрегиональный образовательный форум «Уралан. Цаган Седкл!». Здесь собралась самая активная и целеустремленная молодежь не только Калмыкии, но и регионов юга России.Главная цель - сохранение культурных традиций и пропаганда идеи духовного единства и дружбы народов. Программа форума включает лекционные и дискуссионные площадки, мастер-классы, интеллектуальные игры, насыщенную концертную программу, а также конкурс проектов.



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