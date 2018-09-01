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Сегодня, 13:16

В Сити Чесс стартует Межрегиональный образовательный форум


В Сити Чесс стартует Межрегиональный образовательный форумСегодня на территории Сити Чесс стартует Межрегиональный образовательный форум «Уралан. Цаган Седкл!». Здесь собралась самая активная и целеустремленная молодежь не только Калмыкии, но и регионов юга России.

Главная цель - сохранение культурных традиций и пропаганда идеи духовного единства и дружбы народов. Программа форума включает лекционные и дискуссионные площадки, мастер-классы, интеллектуальные игры, насыщенную концертную программу, а также конкурс проектов.



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