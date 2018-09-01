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Сегодня, 12:09

В Центральном хуруле Калмыкии продолжаются ежегодные тантрические ритуалы


В Центральном хуруле Калмыкии продолжаются ежегодные тантрические ритуалыВ Центральном хуруле Калмыкии продолжаются ежегодные тантрические ритуалы. Большие службы возглавляют Шаджин-лама Калмыкии и известный буддийский учитель Еше Лодой Ринпоче. Сегодня состоится ритуал «Торгьяк». Он пройдет в две сессии – до и после обеденного перерыва.

В огне ритуального костра сжигают весь негатив, накопленный за год, все препятствия для живых существ. Считается, что молебен очищает от негативных энергий, привлекает благоденствие, здоровье, удачу, увеличивает жизненные силы и защищает от вредных влияний.

Завтра запланирован ритуал призывания защитных божеств - «Танграк Кангсо». Он устраняет препятствия в духовной и обыденной жизни человека и дарует покровительство. Он также пройдёт с 9.00 до 11.30, и с 13.00 до 15.00.



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