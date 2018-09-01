В Центральном хуруле Калмыкии продолжаются ежегодные тантрические ритуалы. Большие службы возглавляют Шаджин-лама Калмыкии и известный буддийский учитель Еше Лодой Ринпоче. Сегодня состоится ритуал «Торгьяк». Он пройдет в две сессии – до и после обеденного перерыва.



В огне ритуального костра сжигают весь негатив, накопленный за год, все препятствия для живых существ. Считается, что молебен очищает от негативных энергий, привлекает благоденствие, здоровье, удачу, увеличивает жизненные силы и защищает от вредных влияний.



Завтра запланирован ритуал призывания защитных божеств - «Танграк Кангсо». Он устраняет препятствия в духовной и обыденной жизни человека и дарует покровительство. Он также пройдёт с 9.00 до 11.30, и с 13.00 до 15.00. В Центральном хуруле Калмыкии продолжаются ежегодные тантрические ритуалы. Большие службы возглавляют Шаджин-лама Калмыкии и известный буддийский учитель Еше Лодой Ринпоче. Сегодня состоится ритуал «Торгьяк». Он пройдет в две сессии – до и после обеденного перерыва.В огне ритуального костра сжигают весь негатив, накопленный за год, все препятствия для живых существ. Считается, что молебен очищает от негативных энергий, привлекает благоденствие, здоровье, удачу, увеличивает жизненные силы и защищает от вредных влияний.Завтра запланирован ритуал призывания защитных божеств - «Танграк Кангсо». Он устраняет препятствия в духовной и обыденной жизни человека и дарует покровительство. Он также пройдёт с 9.00 до 11.30, и с 13.00 до 15.00.



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