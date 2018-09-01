В Элисте завершился II международный форум «Национальная пресса сегодня». Собрались журналисты и издатели из России и КНР для обсуждения актуальных проблем СМИ и перспектив развития региональной и национальной прессы.



Для первых участников этого форума программа начиналась со знакомства с калмыцким чаем. Среди них оказались и те, кто хорошо знаком с традиционным напитком калмыков.



Уже церемония открытия показала, что в Элисте собрались единомышленники, которые делают одно дело и едины в желании найти новые точки отсчета для развития национальной прессы. О важности обсуждаемых вопросов говорит участие в работе форума таких фигур как председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, председатель думского комитета по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов, член комитета Госдумы по информационной политике Марина Мукабенова, председатель российской Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге и член президентского Совета по развитию гражданского общества Андрей Бабушкин.



Основные проблемы и темы, которые были подняты журналистами затем прозвучали на панельной секции. Все их можно объединить в общую «Стратегию национальной журналистики России». Это ещё раз доказало , что общественная организация «Союз журналистов России» активно обновляется и вырабатывает новые форматы работы. А в работе панельной секции- Инфорум принял участие Глава республики Алексей Орлов. Он отметил, эта площадка стала по-настоящему инновационной для творческого диалога в медийном сообществе.



Для участников форума - представителей 20 регионов России - он дал возможность диалога на жизненно важные темы для каждого из них.



А обсуждались темы принципиально важные для каждого региона. Владимир Соловьев отметил, что Союз журналистов будет продолжать свою работу в этом направлении.



То, что в работе форума принимали участие представители двух комитетов Государственной Думы- Марина Мукабенова и Ильдар Гильмутдинов, сделало диалог более конкретным. Особое внимание было уделено изучению родного языка и межэтнической журналистике.



Победители конкурса на лучшее журналистское произведение о степной республике получили свои награды. А в своей резолюции участники форума отметили необходимость принятия региональных государственных программ по осуществление мер социальной поддержки журналистов и сотрудников редакций национальных СМИ. В ней же отразились и современные тенденции и проблемы региональной прессы, а главное намечены пути их решения. Не упустили организаторы и возможность сделать эту встречу в Элисте интересной для её участников. Конный поход, фермерское хозяйство «Адуч» и участие в праздновании Дня города – стали для них яркой страничкой. Можно с полным правом сказать, что для них он стал возможностью поближе познакомиться с обычаями и традициями калмыцкого народа, здесь они прикоснулись к народному празднику, частицу которого они увезли с собой. В Элисте завершился II международный форум «Национальная пресса сегодня». Собрались журналисты и издатели из России и КНР для обсуждения актуальных проблем СМИ и перспектив развития региональной и национальной прессы.Для первых участников этого форума программа начиналась со знакомства с калмыцким чаем. Среди них оказались и те, кто хорошо знаком с традиционным напитком калмыков.Уже церемония открытия показала, что в Элисте собрались единомышленники, которые делают одно дело и едины в желании найти новые точки отсчета для развития национальной прессы. О важности обсуждаемых вопросов говорит участие в работе форума таких фигур как председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, председатель думского комитета по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов, член комитета Госдумы по информационной политике Марина Мукабенова, председатель российской Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге и член президентского Совета по развитию гражданского общества Андрей Бабушкин.Основные проблемы и темы, которые были подняты журналистами затем прозвучали на панельной секции. Все их можно объединить в общую «Стратегию национальной журналистики России». Это ещё раз доказало , что общественная организация «Союз журналистов России» активно обновляется и вырабатывает новые форматы работы. А в работе панельной секции- Инфорум принял участие Глава республики Алексей Орлов. Он отметил, эта площадка стала по-настоящему инновационной для творческого диалога в медийном сообществе.Для участников форума - представителей 20 регионов России - он дал возможность диалога на жизненно важные темы для каждого из них.А обсуждались темы принципиально важные для каждого региона. Владимир Соловьев отметил, что Союз журналистов будет продолжать свою работу в этом направлении.То, что в работе форума принимали участие представители двух комитетов Государственной Думы- Марина Мукабенова и Ильдар Гильмутдинов, сделало диалог более конкретным. Особое внимание было уделено изучению родного языка и межэтнической журналистике.Победители конкурса на лучшее журналистское произведение о степной республике получили свои награды. А в своей резолюции участники форума отметили необходимость принятия региональных государственных программ по осуществление мер социальной поддержки журналистов и сотрудников редакций национальных СМИ. В ней же отразились и современные тенденции и проблемы региональной прессы, а главное намечены пути их решения. Не упустили организаторы и возможность сделать эту встречу в Элисте интересной для её участников. Конный поход, фермерское хозяйство «Адуч» и участие в праздновании Дня города – стали для них яркой страничкой. Можно с полным правом сказать, что для них он стал возможностью поближе познакомиться с обычаями и традициями калмыцкого народа, здесь они прикоснулись к народному празднику, частицу которого они увезли с собой.



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