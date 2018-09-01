Продолжается прием заявлений на получение маткапитала

Продолжается прием заявлений на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Она составляет - 8944 рубля и полагается при рождении или усыновлении второго ребёнка после 1 января 2018 года. При этом важно, чтобы размер дохода семьи не превышал 1,5-кратную величину прожиточного минимума. В Калмыкии он составляет почти 14 тысяч рублей.



Получить выплату можно в любой момент до достижения вторым ребенком полутора лет. Если обращение подано не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка, то сумма ежемесячных выплат будет перечислена в полном размере. В противном случае сумма будет начисляться с момента обращения.



На сегодняшний день подано более 30 заявлений. Продолжается прием заявлений на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Она составляет - 8944 рубля и полагается при рождении или усыновлении второго ребёнка после 1 января 2018 года. При этом важно, чтобы размер дохода семьи не превышал 1,5-кратную величину прожиточного минимума. В Калмыкии он составляет почти 14 тысяч рублей.Получить выплату можно в любой момент до достижения вторым ребенком полутора лет. Если обращение подано не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка, то сумма ежемесячных выплат будет перечислена в полном размере. В противном случае сумма будет начисляться с момента обращения.На сегодняшний день подано более 30 заявлений.



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