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Вчера, 21:33

В праздновании Дня города приняла участие компания «Лукойл»


В праздновании Дня города приняла участие компания «Лукойл»Многочисленные мероприятия в этот день стали уже неотъемлемым атрибутом ежегодного праздника. И конечно, без помощи и поддержки друзей и деловых партнёров калмыцкой столицы в этот день не обойтись. Один из главных – нефтяной гигант «Лукойл». Надолго запомнится этот день и организаторам и гостям праздника в честь 153-го дня рождения степной жемчужины.

А мероприятий для горожан и гостей столицы в этот день организовано было множество. Некоторые из них проходят при активном участии нефтяной компании «Лукойл». Самый яркий и масштабный, пожалуй, концерт мастеров российской эстрады. Такого количества зрителей площадь Победы давно не собирала. Буквально «яблоку негде упасть». И вот он - долгожданный выход любимчиков публики легендарной группы «КАР - МЕН».

По словам депутата Марины Мукабеновой, компания «Лукойл» верна традициям. На памяти у горожан прошлогоднее праздничное торжество, которое также проходило с участием российских звезд.

А еще, собравшиеся на праздничное торжество элистинцы, приветствовали победителей Конкурса социальных и культурных проектов, объявленного еще в начале года ПАО «Лукойл». Руководством компании принято беспрецедентное решение – увеличить фонд Грантовой поддержки до 10 млн. рублей. А начиналось всё с 1-го млн. Дипломы вручены всем 48 победителям в номинациях: «Духовность и культура», «Экология», «Спорт» и «Молодежные инициативы».

Представленные проекты отличаются желанием авторов дать жизнь новому, полезному. К примеру, торгово-технологический колледж планирует открыть детскую кулинарную студию, республиканский Центр молодежи – окажет поддержку волонтерскому движению, а психоневрологический диспансер направит средства на проект, обеспечивающий безопасность учреждения.




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