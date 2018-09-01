Здесь и сейчас: о важнейших событиях в республике

20 сентября на Радио России-Калмыкия очередной выпуск интерактивной общественно-политической программы «Здесь и сейчас».



Напомним, ее можно не только услышать, но и увидеть. В студии установлена веб-камера. Она транслирует в режиме прямого эфира. В передаче - новости о важнейших событиях в республике и за её пределами, экспертные оценки специалистов, ответы на вопросы радиослушателей.



Программа «Здесь и сейчас» выйдет в четверг в 13 часов 14 минут на частоте 102 и 7 ФМ. Видео трансляция ведется на канале Радио Калмыкии в Youtube. Телефон в студии 4-11-26. 20 сентября на Радио России-Калмыкия очередной выпуск интерактивной общественно-политической программы «Здесь и сейчас».Напомним, ее можно не только услышать, но и увидеть. В студии установлена веб-камера. Она транслирует в режиме прямого эфира. В передаче - новости о важнейших событиях в республике и за её пределами, экспертные оценки специалистов, ответы на вопросы радиослушателей.Программа «Здесь и сейчас» выйдет в четверг в 13 часов 14 минут на частоте 102 и 7 ФМ. Видео трансляция ведется на канале Радио Калмыкии в Youtube. Телефон в студии 4-11-26.



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