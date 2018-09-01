Завершил свою работу 2-й Международный форум журналистов «Национальная пресса сегодня». Второй день его проходил по специальной программе. Его участники приняли участие в конном походе, в побывали в фермерском хозяйстве «Адуч» и приняли участие в праздновании Дня города, где руководитель Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге поздравила всех с этим праздником.



Журналисты из 20 регионов и делегации из Монголии и Синьцзян-Уйгурского национального района Китая приняли участие во всех мероприятиях этого большого народного праздника. Можно с полным правом сказать, что для его участников он стал возможностью поближе познакомиться с обычаями и традициями калмыцкого народа, здесь они прикоснулись к народному празднику, частицу которого они увезли с собой. Завершил свою работу 2-й Международный форум журналистов «Национальная пресса сегодня». Второй день его проходил по специальной программе. Его участники приняли участие в конном походе, в побывали в фермерском хозяйстве «Адуч» и приняли участие в праздновании Дня города, где руководитель Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге поздравила всех с этим праздником.Журналисты из 20 регионов и делегации из Монголии и Синьцзян-Уйгурского национального района Китая приняли участие во всех мероприятиях этого большого народного праздника. Можно с полным правом сказать, что для его участников он стал возможностью поближе познакомиться с обычаями и традициями калмыцкого народа, здесь они прикоснулись к народному празднику, частицу которого они увезли с собой.



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