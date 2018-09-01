Степная столица перешагнула очередной свой рубеж. В свой 153 день рождения она, несмотря на погоду, шумно и весело она встречала элистинцев и многочисленных гостей на своих гостеприимных улицах и площадях. С утра и до самого вечера работали ярмарки, аттракционы, были организованы концерты. Это всегда ярко и незабываемо.



«С днем рождения, Элиста». Приветствия и поздравления звучат на разных языках. Чеченцы, даргинцы, армяне, азербаджанцы, русские, корейцы украинцы признаются в любви калмыцкой столице, ставшей для них родной. Сабир Гулиев-представитель славного азербаджанского рода пришел на праздник с детьми и внуками.



В Элисте проживают представители около ста национальностей. Пожалуй, самая многочисленная диамспора, казахская. По словам Хатимуллы Идрисова, общественный культурный центр Жерлистер участвует во всех мероприятиях, как, впрочем, все этнические диаспоры в Калмыкии. По сложившейся традиции на праздник приходят не с пустыми руками. А потому столы в этот день ломились от яств. Русские блины, казахский бешбармак, азербайджанский плов, дагестанский чуду, армянский айлазани кята, чеченский шашлык, турецкие сладости, корейские салаты. И как в такой день без благопожеланий.



Для детворы также были организованы концерты, конкурсы, спортивные соревнования и аттракционы. И в этом случае не обошлось без сюрпризов. Все, кто пришел в парк культуры и отдыха Дружба, стали свидетелями и участниками открытия игровой площадки для детей с ограниченными возможностями здоровья. В торжественной церемонии принял участие Шаджин-лама Калмыкии Тело Тулку Ринпоче, который поздравил собравшихся с замечательным праздником, Днем рождения Элисты, и поблагодарил благотворительный фонд «Буйн-Добродетель», а также строителей, волонтеров и всех, кто причастен к реализации благородной идеи.



Ну, а после церемонии, дети наперегонки бегут к снарядам. В Споргородок вошла жизнь.



А завершился праздник, посвященный 153-летию Элисты, большим концертом на площади Победы. Предварило это мероприятие несколько торжественных минут. Власти города огласили решение о присуждении звания «Почетный гражданин города Элисты Герману Борликову, президенту Калмыцкого государственного университета им. Б. Б. Городовикова. Более 20 лет он стоял у руля главного ВУЗа республики, был депутатом Народного Хурала Калмыкии четырех созывов.



Концерт - это, по сути, кульминация большого торжества. Все 2 часа на площади царила непередаваемая атмосфера единения артистов на сцене - ведущих исполнителей республики и известной российской группы «КАР- МЭН» - со зрителями. Степная столица перешагнула очередной свой рубеж. В свой 153 день рождения она, несмотря на погоду, шумно и весело она встречала элистинцев и многочисленных гостей на своих гостеприимных улицах и площадях. С утра и до самого вечера работали ярмарки, аттракционы, были организованы концерты. Это всегда ярко и незабываемо.«С днем рождения, Элиста». Приветствия и поздравления звучат на разных языках. Чеченцы, даргинцы, армяне, азербаджанцы, русские, корейцы украинцы признаются в любви калмыцкой столице, ставшей для них родной. Сабир Гулиев-представитель славного азербаджанского рода пришел на праздник с детьми и внуками.В Элисте проживают представители около ста национальностей. Пожалуй, самая многочисленная диамспора, казахская. По словам Хатимуллы Идрисова, общественный культурный центр Жерлистер участвует во всех мероприятиях, как, впрочем, все этнические диаспоры в Калмыкии. По сложившейся традиции на праздник приходят не с пустыми руками. А потому столы в этот день ломились от яств. Русские блины, казахский бешбармак, азербайджанский плов, дагестанский чуду, армянский айлазани кята, чеченский шашлык, турецкие сладости, корейские салаты. И как в такой день без благопожеланий.Для детворы также были организованы концерты, конкурсы, спортивные соревнования и аттракционы. И в этом случае не обошлось без сюрпризов. Все, кто пришел в парк культуры и отдыха Дружба, стали свидетелями и участниками открытия игровой площадки для детей с ограниченными возможностями здоровья. В торжественной церемонии принял участие Шаджин-лама Калмыкии Тело Тулку Ринпоче, который поздравил собравшихся с замечательным праздником, Днем рождения Элисты, и поблагодарил благотворительный фонд «Буйн-Добродетель», а также строителей, волонтеров и всех, кто причастен к реализации благородной идеи.Ну, а после церемонии, дети наперегонки бегут к снарядам. В Споргородок вошла жизнь.А завершился праздник, посвященный 153-летию Элисты, большим концертом на площади Победы. Предварило это мероприятие несколько торжественных минут. Власти города огласили решение о присуждении звания «Почетный гражданин города Элисты Герману Борликову, президенту Калмыцкого государственного университета им. Б. Б. Городовикова. Более 20 лет он стоял у руля главного ВУЗа республики, был депутатом Народного Хурала Калмыкии четырех созывов.Концерт - это, по сути, кульминация большого торжества. Все 2 часа на площади царила непередаваемая атмосфера единения артистов на сцене - ведущих исполнителей республики и известной российской группы «КАР- МЭН» - со зрителями.



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