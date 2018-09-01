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Сегодня, 12:17

«Один пояс – один путь»


«Один пояс – один путь»«Один пояс – один путь». В рамках культурной программы в Калмыкии находятся творческие коллективы Института музыки Хунаньского государственного педагогического университета Китая. ВУЗ был основан в 1958 году. В юбилейный год его студенты побывают во многих странах мира. В Элисте гости степной республики и творческие коллективы КалмГУ организовали совместный концерт.

Впервые на сцене коллективы двух ВУЗов. Хунаньского и Калмыцкого государственных университетов. Совместный концерт – это подарок жителям степного региона. Праздничное торжество по традиции начинают с протяжной песни.

А после – под аплодисменты зрителей на сцену выходят юные танцоры из ансамбля «Алтн». Выступление детского коллектива вызывает у наших китайских друзей непередаваемые эмоции.

В восторге и сами юные артисты. Они признались, что этот концерт – самый ответственный.

Совместный концерт в Элисте не случаен. Делегация Хунаньского государственного педагогического университета, приехавшая в Калмыкию, представлена творческими коллективами Института музыки. Состав довольно солидный. Это участники симфонического оркестра, хореографического ансамбля и клуба народного творчества. Визит в Калмыкию, по словам ректора КалмГУ Бадмы Салаева, был целенаправленным - закрепить сотрудничество с ведущим ВУЗом степного региона. В стенах Институт Конфуция и состоялось это важное событие - подписание Соглашения.

Важность состоявшегося события и в целом сотрудничество сторон отметил и заместитель председателя правительства Калмыкии Боова Бадмаев.

Следует сказать, что маршрут поездки китайской делегации организован в рамках культурной программы «Один пояс – один путь» и пролегает по территории дружеских стран России и Белоруссии.



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