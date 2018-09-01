«Здесь и сейчас»: ситуация по ВИЧ

Ситуация по ВИЧ в республике непростая. Если в 2017 было выявлено 15 ВИЧ-позитивных, то за 8 месяцев этого года уже 18. Об этом в эфире радиопрограммы «Здесь и сейчас» говорила главный врач республиканского центра специализированных видов медицинской помощи Татьяна Руденко.



По ее словам, всего на учете 178 человек. Современные методы лечения ВИЧ-инфекции заключается в появлении новых, более эффективных препаратов и схем лечения. В ходе прямого эфира гость студии ответила на вопросы радиослушателей. Ситуация по ВИЧ в республике непростая. Если в 2017 было выявлено 15 ВИЧ-позитивных, то за 8 месяцев этого года уже 18. Об этом в эфире радиопрограммы «Здесь и сейчас» говорила главный врач республиканского центра специализированных видов медицинской помощи Татьяна Руденко.По ее словам, всего на учете 178 человек. Современные методы лечения ВИЧ-инфекции заключается в появлении новых, более эффективных препаратов и схем лечения. В ходе прямого эфира гость студии ответила на вопросы радиослушателей.



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