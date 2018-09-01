В Центральном хуруле «Золотая обитель Будды-Шакьмуни» установлена статуя Зая Пандиты. В церемонии освещения святыни, состоявшейся сегодня утром, принял участие Тэло Тулку Ринпоче.



Известность Зая Пандита получил как основатель ойрат-калмыцкой письменности, в этом году Тодо-бичиг исполняется 370 лет, и исследователь священных текстов, а осуществив переводы на старомонгольский, сделал их доступными для миллионов приверженцев буддизма. Поистине это бесценный вклад.



А еще буддисты Калмыкии почитают Зая-Пандиту как первого Шаджин-ламу. Память о нем священна. В Центральном хуруле «Золотая обитель Будды-Шакьмуни» установлена статуя Зая Пандиты. В церемонии освещения святыни, состоявшейся сегодня утром, принял участие Тэло Тулку Ринпоче.Известность Зая Пандита получил как основатель ойрат-калмыцкой письменности, в этом году Тодо-бичиг исполняется 370 лет, и исследователь священных текстов, а осуществив переводы на старомонгольский, сделал их доступными для миллионов приверженцев буддизма. Поистине это бесценный вклад.А еще буддисты Калмыкии почитают Зая-Пандиту как первого Шаджин-ламу. Память о нем священна.



Смотреть полный выпуск новостей



