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Сегодня, 12:15

В Центральном хуруле «Золотая обитель Будды-Шакьмуни» установлена статуя Зая Пандиты


В Центральном хуруле «Золотая обитель Будды-Шакьмуни» установлена статуя Зая ПандитыВ Центральном хуруле «Золотая обитель Будды-Шакьмуни» установлена статуя Зая Пандиты. В церемонии освещения святыни, состоявшейся сегодня утром, принял участие Тэло Тулку Ринпоче.

Известность Зая Пандита получил как основатель ойрат-калмыцкой письменности, в этом году Тодо-бичиг исполняется 370 лет, и исследователь священных текстов, а осуществив переводы на старомонгольский, сделал их доступными для миллионов приверженцев буддизма. Поистине это бесценный вклад.

А еще буддисты Калмыкии почитают Зая-Пандиту как первого Шаджин-ламу. Память о нем священна.



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