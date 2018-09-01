В Калмыкию прибудет Феодоровская икона Божией Матери

В Калмыкию по благословению Святейшего Патриарха Московского Кирилла прибудет Феодоровская икона Божией Матери в сопровождении митрополита Костромского и Нерехтского Ферапонта. С 29-го сентября по 5-е октября святыня будет находиться в Казанском кафедральном соборе Элисты.



Свое название икона получила от великого князя Ярослава Всеволодовича, носившего в крещении имя Феодор. Кстати, эта икона - двух-сторонняя. На обратной стороне - образ святой великомученицы Параскевы, изображенной в богатом княжеском одеянии. Встреча иконы состоится 29 сентября в 16 часов. Затем образ доставят в Городовиковск, где 6 октября состоится освящение храма в честь святого цесаревича Алексия. В Калмыкию по благословению Святейшего Патриарха Московского Кирилла прибудет Феодоровская икона Божией Матери в сопровождении митрополита Костромского и Нерехтского Ферапонта. С 29-го сентября по 5-е октября святыня будет находиться в Казанском кафедральном соборе Элисты.Свое название икона получила от великого князя Ярослава Всеволодовича, носившего в крещении имя Феодор. Кстати, эта икона - двух-сторонняя. На обратной стороне - образ святой великомученицы Параскевы, изображенной в богатом княжеском одеянии. Встреча иконы состоится 29 сентября в 16 часов. Затем образ доставят в Городовиковск, где 6 октября состоится освящение храма в честь святого цесаревича Алексия.



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