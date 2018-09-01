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Сегодня, 12:13

В Казанском кафедральном соборе Элисты рассказали о Японской церкви


В Казанском кафедральном соборе Элисты рассказали о Японской церквиВ Казанском кафедральном соборе Элисты состоялось заседание молодежного дискуссионного клуба «Наследие». Ребятам рассказывали о 150-летней истории православии в стране восходящего солнца. О Японской церкви и ее основателе архиепископе Николае учащиеся узнали из документального фильма.

Православие в Японию привез выпускник духовной академии Санкт-Петербурга Иван Касаткин. Получив монашеское имя в честь Николая Чудотворца, он был отправлен служить при российском императорском консульстве в город Хоккайдо. Именно тогда началась миссионерская деятельность.

Его стараниями к началу 20-го века японская православная община насчитывала около 30 тысяч человек. Построенный им собор Воскресения Христова, японцы называют просто «Никорайдо», то есть храм Николая. В его истории отражен непростой путь православия в Японии. В 20 веке он несколько раз оказывался на грани гибели. И только к концу 90-ых годов храм в Токио приобрел первозданный вид, в котором его оставил великий русский миссионер. Сегодня собор считается культурным достоянием страны восходящего солнца. По лицам школьников можно было наблюдать, с каким интересом они смотрели документальный фильм и открыли для себя новые страницы в истории православия.

Как отметил архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан, история православной церкви в Японии - единственный пока пример успешного массового распространения православия за пределами сферы культурного влияния. На примере Николая Японского можно отследить непростой путь церкви: от начала православной проповеди еще в условиях запрещения христианства и создания русской духовной миссии до строительства храмов.

После смерти Николай Японский был причислен к лику святых. Стоит отметить, что православие в стране восходящего солнца успешно прошло испытание временем.



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