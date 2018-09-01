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Сегодня, 12:12

Сегодня второй день международного форума «Национальная пресса»


Сегодня второй день международного форума «Национальная пресса»Сегодня второй день международного форума «Национальная пресса». В Элисту приехали участники из 15 регионов страны, а также Китая и Монголии. Утром состоялась презентация проекта торгово-инвестиционного потенциала степной республики. Представители трех министерств рассказали участникам о социально-экономическом развитии Калмыкии.

В частности, какая поддержка оказывается предпринимателям, речь шла также и о развитии аграрного сектора, а также культурно-туристической отрасли. По словам председателя Правительства Игоря Зотова, участники форума сумеют открыть для себя много нового, обменяться опытом, приобрести новых друзей.

Сегодня участников форума на торжественном открытии приветствовал председатель союза журналистов России Владимир Соловьев, который отметил, что Калмыкия стала площадкой для дискуссии на разные темы, презентации новых СМИ-проектов. Кроме того, есть возможность обсудить перспективы и проблемы национальной журналистики.



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