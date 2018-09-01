В селе Тундутово отремонтировали школьный спортзал

Школьный спортзал в селе Тундутово Малодербетовского района реконструирован после капитального ремонта. Теперь в населенном пункте еще больше ребят будут активно заниматься физкультурой. С радостным событием коллектив школы поздравил спикер калмыцкого парламента Анатолий Козачко.



Занятия физкультурой в обновленном спортзале будут проводить после установки необходимого оборудования. Главное, завершены все работы, связанные с капитальным ремонтом. Школьный спортзал в Тундутово – переживает второе рождение. По этому поводу и устроили торжество. С радостным событием поздравил коллектив школы спикер калмыцкого парламента Анатолий Козачко.



Тундутовская средняя школа – одна из лучших в районе. У нее не только хорошие показатели по успеваемости, но и по внеклассной работе. Практически каждый желающий найдет себе занятие по интересам. Многие дружны со спортом. Особенно популярен баскетбол. У этого клуба и высокие достижения. В прошлом учебном году он удостоился чести участвовать во Всероссийской школьной лиге «Локобаскет». Ну, а обновленный спортзал, без сомнения, привлечет еще больше детей и взрослых для занятий физической культурой.



Спортзал в селе Тундутово входит в число тех школьных объектов, капремонт в которых осуществлялся в рамках федеральной программы на условиях софинансирования. Таковых в регионе почти два десятка, это с учетом ввода в строй школьных спортклубов и плоскостных сооружений. Общая сумма направленных средств составила более 23 млн. рублей.



А еще, в ходе рабочей поездки в Малодербетовский район Анатолий Козачко обращает внимание на ремонт дорог. В частности, на обустройство подъездных путей к школам и садам. Это было одно из поручений главы региона. В Тундутово, где ведутся дорожные работы, обещают, что асфальтированные дорожки к образовательным учреждениям будут подведены.



Также предусмотрен капремонт самой школы, строительство которой датируется 70-тым годом. Объект вошел в Нацпроект по образованию на 2019- 20 годы. Школьный спортзал в селе Тундутово Малодербетовского района реконструирован после капитального ремонта. Теперь в населенном пункте еще больше ребят будут активно заниматься физкультурой. С радостным событием коллектив школы поздравил спикер калмыцкого парламента Анатолий Козачко.Занятия физкультурой в обновленном спортзале будут проводить после установки необходимого оборудования. Главное, завершены все работы, связанные с капитальным ремонтом. Школьный спортзал в Тундутово – переживает второе рождение. По этому поводу и устроили торжество. С радостным событием поздравил коллектив школы спикер калмыцкого парламента Анатолий Козачко.Тундутовская средняя школа – одна из лучших в районе. У нее не только хорошие показатели по успеваемости, но и по внеклассной работе. Практически каждый желающий найдет себе занятие по интересам. Многие дружны со спортом. Особенно популярен баскетбол. У этого клуба и высокие достижения. В прошлом учебном году он удостоился чести участвовать во Всероссийской школьной лиге «Локобаскет». Ну, а обновленный спортзал, без сомнения, привлечет еще больше детей и взрослых для занятий физической культурой.Спортзал в селе Тундутово входит в число тех школьных объектов, капремонт в которых осуществлялся в рамках федеральной программы на условиях софинансирования. Таковых в регионе почти два десятка, это с учетом ввода в строй школьных спортклубов и плоскостных сооружений. Общая сумма направленных средств составила более 23 млн. рублей.А еще, в ходе рабочей поездки в Малодербетовский район Анатолий Козачко обращает внимание на ремонт дорог. В частности, на обустройство подъездных путей к школам и садам. Это было одно из поручений главы региона. В Тундутово, где ведутся дорожные работы, обещают, что асфальтированные дорожки к образовательным учреждениям будут подведены.Также предусмотрен капремонт самой школы, строительство которой датируется 70-тым годом. Объект вошел в Нацпроект по образованию на 2019- 20 годы.



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