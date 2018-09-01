Программа празднования Дня города

15 сентября Элиста отметит свой 153-й день рождения. К этой дате, а также ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности компания Лукойл подготовила большую праздничную программу. В течение дня будут организованы различные мероприятия, в том числе спортивные. Будут работать выставки, танцплощадки, конкурсы, викторины, музыкальные номера для детей и взрослых. А концерт легендарной группы «Кар-Мэн» украсит торжества. Завершится День города в 22.30 красочным фейерверком.



Начнется все в 8 утра с осенней ярмарки сельскохозяйственной продукции на оптово-розничном рынке. Ярмарка народных промыслов и ремесел мастеров Элисты состоится в 10 утра на территории культурного центра «Родина». Также будут проведены мероприятия в сквере Пушкина, на Арбате пройдет молодежный фестиваль.



Основные площадки – Пагода семи дней и Площадь победы. В 10 часов – официальное открытие. В 12 - Детский праздник «Мини Элстм – мини байр». В 14 часов - Праздник национальных культур «Город Дружбы»: концерт и мастер-классы от национально-культурных центров. В три часа дня – регистрация новобрачных. Далее действо перенесется в парк Дружба. В 16.00 откроется детская площадка. В 17.00 – состоится Фестиваль «Элиста – дочь калмыцких степей». В 19.00 начнется концерт творческих коллективов. В 19.30 Церемония награждения победителей конкурса социальных и культурных проектов ПАО «Лукойл». В половине девятого на сцене выступят звезды российской эстрады. 15 сентября Элиста отметит свой 153-й день рождения. К этой дате, а также ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности компания Лукойл подготовила большую праздничную программу. В течение дня будут организованы различные мероприятия, в том числе спортивные. Будут работать выставки, танцплощадки, конкурсы, викторины, музыкальные номера для детей и взрослых. А концерт легендарной группы «Кар-Мэн» украсит торжества. Завершится День города в 22.30 красочным фейерверком.Начнется все в 8 утра с осенней ярмарки сельскохозяйственной продукции на оптово-розничном рынке. Ярмарка народных промыслов и ремесел мастеров Элисты состоится в 10 утра на территории культурного центра «Родина». Также будут проведены мероприятия в сквере Пушкина, на Арбате пройдет молодежный фестиваль.Основные площадки – Пагода семи дней и Площадь победы. В 10 часов – официальное открытие. В 12 - Детский праздник «Мини Элстм – мини байр». В 14 часов - Праздник национальных культур «Город Дружбы»: концерт и мастер-классы от национально-культурных центров. В три часа дня – регистрация новобрачных. Далее действо перенесется в парк Дружба. В 16.00 откроется детская площадка. В 17.00 – состоится Фестиваль «Элиста – дочь калмыцких степей». В 19.00 начнется концерт творческих коллективов. В 19.30 Церемония награждения победителей конкурса социальных и культурных проектов ПАО «Лукойл». В половине девятого на сцене выступят звезды российской эстрады.



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