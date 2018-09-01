В Калмыкии выбирают народного участкового

Первый этап всероссийского конкурса «Народный участковый» стартовал в Калмыкии. Ежегодная акция проводится в седьмой раз и способствует повышению уровня доверия населения к полицейским, престижа службы и формирования положительного общественного мнения о деятельности участковых уполномоченных полиции.



Победители каждого этапа конкурса определяются большинством голосов населения, набранных по итогам онлайн-голосования. Первый этап всероссийского конкурса «Народный участковый» стартовал в Калмыкии. Ежегодная акция проводится в седьмой раз и способствует повышению уровня доверия населения к полицейским, престижа службы и формирования положительного общественного мнения о деятельности участковых уполномоченных полиции.Победители каждого этапа конкурса определяются большинством голосов населения, набранных по итогам онлайн-голосования.



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