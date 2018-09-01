В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в Ики-Буруле преобразится центральная часть поселка. В этом году будет реконструкция малого парка, отметил глава района Виктор Санджиев. Общая сумма более 4,5 миллионов рублей. На эти средства был разработан дизайн-проект.



В скором времени будет установлен комплекс «ГТО», то есть сооружения, которые позволят жителям Ики-Бурула заниматься физической культурой и спортом. Кроме этого, будет застелено мягкое покрытие, которое требуется для минимизации травматизма детей.



Особое место отведено фонтану, который на днях привезут из Екатеринбурга. На аллее установят скамейки и оборудуют освещение по периметру парка. Как отметил Санджиев, для маломобильных групп населения будут созданы необходимые условия. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в Ики-Буруле преобразится центральная часть поселка. В этом году будет реконструкция малого парка, отметил глава района Виктор Санджиев. Общая сумма более 4,5 миллионов рублей. На эти средства был разработан дизайн-проект.В скором времени будет установлен комплекс «ГТО», то есть сооружения, которые позволят жителям Ики-Бурула заниматься физической культурой и спортом. Кроме этого, будет застелено мягкое покрытие, которое требуется для минимизации травматизма детей.Особое место отведено фонтану, который на днях привезут из Екатеринбурга. На аллее установят скамейки и оборудуют освещение по периметру парка. Как отметил Санджиев, для маломобильных групп населения будут созданы необходимые условия.



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