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Сегодня, 12:10

В Ики-Буруле преобразится центральная часть поселка


В Ики-Буруле преобразится центральная часть поселкаВ рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в Ики-Буруле преобразится центральная часть поселка. В этом году будет реконструкция малого парка, отметил глава района Виктор Санджиев. Общая сумма более 4,5 миллионов рублей. На эти средства был разработан дизайн-проект.

В скором времени будет установлен комплекс «ГТО», то есть сооружения, которые позволят жителям Ики-Бурула заниматься физической культурой и спортом. Кроме этого, будет застелено мягкое покрытие, которое требуется для минимизации травматизма детей.

Особое место отведено фонтану, который на днях привезут из Екатеринбурга. На аллее установят скамейки и оборудуют освещение по периметру парка. Как отметил Санджиев, для маломобильных групп населения будут созданы необходимые условия.



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