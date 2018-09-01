Сегодня в Элисте стартует 2-й международный форум «Национальная пресса». В списке участников – более ста представителей 15 регионов страны, а также Китая и Монголии.



Главная идея масштабного мероприятия - объединение журналистов на основе духовных и гуманных ценностей многонациональной страны. В программе официальные мероприятия, в частности, работа по таким секциям как: Региональная политика и СМИ, межэтническая журналистика, перспективы развития национальных изданий, а также проведение панельной секции «Инфорум Союза журналистов России». Также предусмотрен ряд культурно-развлекательных мероприятий. Например, мастер-классы по приготовлению джомбы, конный поход, участие в дне города.



По итогам будет принята резолюция форума. И напомню, в нем примут участие представители двух профильных комитетов ГосДумы, а также председатель Союза Журналистов России Владимир Соловьев. Сегодня в Элисте стартует 2-й международный форум «Национальная пресса». В списке участников – более ста представителей 15 регионов страны, а также Китая и Монголии.Главная идея масштабного мероприятия - объединение журналистов на основе духовных и гуманных ценностей многонациональной страны. В программе официальные мероприятия, в частности, работа по таким секциям как: Региональная политика и СМИ, межэтническая журналистика, перспективы развития национальных изданий, а также проведение панельной секции «Инфорум Союза журналистов России». Также предусмотрен ряд культурно-развлекательных мероприятий. Например, мастер-классы по приготовлению джомбы, конный поход, участие в дне города.По итогам будет принята резолюция форума. И напомню, в нем примут участие представители двух профильных комитетов ГосДумы, а также председатель Союза Журналистов России Владимир Соловьев.



Смотреть полный выпуск новостей



