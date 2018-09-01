Студенты КалмГУ готовятся к участию во Всероссийском физкультурном проекте

Студенты Калмыцкого университета готовятся к участию во Всероссийском физкультурном проекте «От студзачета к знаку отличия ГТО». Для этого им надо пройти все три этапа. При этом состав сборной команды ВУЗа должен состоять из обладателей золотых знаков, полученных по итогам второго тура – регионального.



В программе: отжимания, прыжки в длину, стометровка и другие виды спорта. За успешное выполнение всех заданий участникам тестирования выдаются специальные мотивирующие сертификаты. Одна из задач проекта – это выявление самых физически подготовленных студентов в масштабе страны.



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