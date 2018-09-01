В Элисте обеспечат безопасность граждан в День города

Более 150 сотрудников полиции, Росгвардии и представители частных охранных организаций будут обеспечивать безопасность граждан в День города. Как сообщили сегодня, в пресс-службе МВД по Калмыкии, стражи порядка с помощью служебных собак и технических средств обследуют объекты массового пребывания граждан.



В целях профилактики правонарушений на улицах города будет увеличено количество нарядов патрульно-постовой службы, которые будут охранять основные зоны отдыха элистинцев и гостей степной столицы и места проведения праздничный мероприятий.



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