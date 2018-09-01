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Сегодня, 12:07

Яблоневый рай в Красномихайловске


Яблоневый рай в Красномихайловске. В Яшалтинском районе спустя много лет возрождают традиции садоводства. Благодаря поддержке органов республиканской власти и реализации федеральной целевой программы были закуплены саженцы. Начинали с малого – и вот уже сельчане собирают первый урожай.

Анатолий Козачко: «Здесь всегда росли сады. Это моя родина». Но в лихие 90-тые, продолжает он, садовое хозяйство в Красномихайловске, как и многое в стране, было предано забвению. Спустя десятилетия, возглавивший местный СПК Виталий Батыров, осуществит мечту, не только свою, но и всех односельчан. Вернет к жизни садоводство.

Начало было положено в 2015 году. Заложенные на 7 гектарах саженцы, были закуплены со Ставропольского питомника на средства СПК «Новая победа». А вскоре благодаря поддержке органов республиканской власти попали в федеральную программу «Сады России». Сегодня - садовое хозяйство в Красномихайловске – это отдельно развивающаяся отрасль. В этом году уже получают первый урожай яблок.

Результатами здесь довольны. Ответственное отношение и добросовестный труд окупились сторицей.

Кроме того, заложили еще один участок под ранние сорта, и «разбили» питомник. Проект осуществлен в тесном сотрудничестве с Нижневолжским научно-исследовательским институтом сельского хозяйства.

Более одной тысячи саженцев – уже реализовано. Среди первых покупателей – СПК «Первомайский» Черноземельского района. По словам Анатолия Козачко, комплексное развитие – это тот путь, который приводит хозяйства к благополучию.

Похоже, мечта - превратить этот уголок в яблоневый рай – у красномихайловцев осуществляется.



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