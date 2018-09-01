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Сегодня, 12:07

Калмыкия провела мероприятия ко Дню трезвости


Калмыкия присоединилась к регионам России, и провела мероприятия ко Дню трезвости. Инициатором этой даты выступила Православная Церковь, объявившая еще в 1913 году 11 сентября - днем Усекновения главы Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, во время которого соблюдается строгий пост.

Проведение Всероссийского Дня трезвости для сегодняшней России намного актуальнее, чем дореволюционной. Активно включились в проведение мероприятий пропагандистского характера медучреждения республики. Главная их цель: донести обществу мысль о важной составляющей здорового образа жизни – это отказ от алкоголя, наркотиков и других пагубных привычек. Кроме бесед, лекций, представители Минздрава провели круглые столы.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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