Калмыкия провела мероприятия ко Дню трезвости

Калмыкия присоединилась к регионам России, и провела мероприятия ко Дню трезвости. Инициатором этой даты выступила Православная Церковь, объявившая еще в 1913 году 11 сентября - днем Усекновения главы Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, во время которого соблюдается строгий пост.



Проведение Всероссийского Дня трезвости для сегодняшней России намного актуальнее, чем дореволюционной. Активно включились в проведение мероприятий пропагандистского характера медучреждения республики. Главная их цель: донести обществу мысль о важной составляющей здорового образа жизни – это отказ от алкоголя, наркотиков и других пагубных привычек. Кроме бесед, лекций, представители Минздрава провели круглые столы.



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