В Калмыкии продолжаются работы по строительству и реконструкции сельских домов культуры. В этом году в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий" было завершено строительство новых зданий в поселках Ергенинский и Кумской. А также реконструкция 5-ти объектов культуры в пяти других районах. Эта работа будет продолжена.



Каждому населенному пункту - свой дом культуры, вне зависимости от численности проживающих. Такую задачу поставил глава республики. Ведь если у горожан есть возможность выбора: пойти на концерт или в кинотеатр, то сельчанам важно, чтобы Дом культуры работал не для галочки, а по-настоящему, с полной отдачей.



По словам сельчан на протяжении долгих лет в их населенных пунктах стояли полуразрушенные здания бывших домов культуры. И только в последние годы, как говорят, лед тронулся. Даже в самых маленьких населенных пунктах стали возрождаться очень важные для жизни на селе социальные объекты. Как подчеркнул профильный министр Хонгор Эльбиков, здание дома культуры в поселке Кумской – это пилотный проект, проектно-сметная документация по нему будет применена в дальнейшем при возведении других подобных объектов на территории республики.



Так что совсем скоро во многих селах Калмыкии появятся самые настоящие центры досуга. На очереди – поселок Малые Дербеты. Там уже завершаются работы по реконструкции главного Дома культуры. Общая стоимость проекта - более десяти миллионов рублей. Побывавший там накануне в рамках рабочей поездки председатель правительства Игорь Зотов отметил, что помимо реконструкций зданий особое внимание уделяется и укреплению материально-технической базы заведений.



Сегодня государственная политика такова, что культуру всё меньше воспринимают как малозначительную сферу. Она становится межотраслевым, межведомственным явлением, всё больше ее позиционируют как национальный приоритет. И потому участие степной республики в федеральных программах, а главное их своевременная реализация позволит продолжить строительство новых объектов.



Больше всех радуются сами жители поселков. Теперь у них есть место, где можно одной дружной семьей отмечать национальные праздники, встречать артистов и смотреть спектакли.



Курс на масштабные преобразования сельских домов культуры будет продолжен. А реализация Нацпроекта в сфере культуры, рассчитанного до 2025 года, значительно увеличит количество участников программы.



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