В Элисту приезжает Московский губернский театр

Насыщенная культурная программа ожидает элистинцев и гостей степной столицы этой осенью. Уже в эту пятницу, 14 сентября в рамках больших гастролей к нам приедет Московский губернский театр, руководителем которого является популярный российский актер Сергей Безруков. На сцене национального драматического театра артисты представят калмыцким зрителям спектакль «Скамейка». В главной роли звезда сериалов Антон Хабаров.



На следующий день актеры порадуют и юных театралов постановкой «Маленькая Колдунья». А уже 18 сентября в Элисту свои постановки привезет тувинская труппа. В программе: историческая драма-эссе и музыкально-пластический спектакль о дружбе и предательстве. Насыщенная культурная программа ожидает элистинцев и гостей степной столицы этой осенью. Уже в эту пятницу, 14 сентября в рамках больших гастролей к нам приедет Московский губернский театр, руководителем которого является популярный российский актер Сергей Безруков. На сцене национального драматического театра артисты представят калмыцким зрителям спектакль «Скамейка». В главной роли звезда сериалов Антон Хабаров.На следующий день актеры порадуют и юных театралов постановкой «Маленькая Колдунья». А уже 18 сентября в Элисту свои постановки привезет тувинская труппа. В программе: историческая драма-эссе и музыкально-пластический спектакль о дружбе и предательстве.



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