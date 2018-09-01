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Сегодня, 12:22

Главу Калмыкии поблагодарили за проведение Международного ралли «Шелковый путь»


Главу Калмыкии поблагодарили за проведение Международного ралли «Шелковый путь»Министр спорта России Павел Колобков поблагодарил Главу Калмыкии Алексея Орлова за всестороннюю поддержку в ходе подготовки и проведения Международного ралли «Шелковый путь» в 2018 году. Оно успешно состоялось в период с 20 по 27 июля на территории 14 субъектов страны.

В частности Павел Колобков отметил, что ралли еще раз подтвердило статус одной из самых сложных гонок в мире, соревнования мирового уровня, в котором принимают участие лучшие гонщики и ведущие спортивные команды мира. Миллионы зрителей со всей планеты в течение недели увлеченно наблюдали за борьбой лучших спортсменов мирового автоспорта.



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