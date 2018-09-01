В Калмыкии продолжается слет школьников. Сегодня второй день. В программе: контрольно-туристский маршрут, который проверит умения ребят работать в команде. А накануне юные спортсмены преодолевали полосу препятствий и продемонстрировали, как нужно вести себя в экстремальных ситуациях. Слет рассчитан на три дня. Силу, ловкость и целеустремленность школьников проверила и наша съемочная группа.



Преодолеть полосу препятствий как можно быстрее – задание не из легких, признаются ребята. Многое зависит от навыков, физической подготовки. Немалую роль играет и проявленная храбрость. Некоторые команды уже имеют опыт участия в межрегиональных этапах. К нынешним соревнованиям готовились также основательно.



Соревнование по технике пешеходного туризма дает возможность использовать различную тактику прохождения препятствий. А контрольно-туристский маршрут проверяет умение команды по карте пройти заданное расстояние, выполнить задания и дружно финишировать. Только сплоченной командой можно прийти к победе. И пусть пока ребята не показывают высоких спортивных результатов, но они восхитили всех своим оптимизмом, дружелюбием и взаимовыручкой. Ведь с каждым разом задания усложняются, появляются новые направления. А число тех, кто пропагандирует здоровый образ жизни, растет. Это вселяет уверенность, что калмыцкие школьники готовы успешно сдать нормы ГТО.



Команды, представляющие все районы и Элисту, расположились в живописном Сосновом бору. Десятиклассник калмыцкой национальной гимназии Сандже Чимидов не первый год принимает участие в слете. По его словам, с каждым годом он нарабатывает навыки походной жизни. Но больше всего ему привлекает умение завязывать различные туристские узлы. Говорит, что знает, как и где применять каждый из них.



За три дня соревнований ребята должны выступить в качестве спасателей, оказать первую медпомощь, а также продемонстрировать, как вести себя в экстремальных ситуациях. Словом, закрепить те навыки, которые они приобретают в школе безопасности. Лучшие спортсмены, возможно, отправятся защищать честь республики на уровне Южного федерального округа. В Калмыкии продолжается слет школьников. Сегодня второй день. В программе: контрольно-туристский маршрут, который проверит умения ребят работать в команде. А накануне юные спортсмены преодолевали полосу препятствий и продемонстрировали, как нужно вести себя в экстремальных ситуациях. Слет рассчитан на три дня. Силу, ловкость и целеустремленность школьников проверила и наша съемочная группа.Преодолеть полосу препятствий как можно быстрее – задание не из легких, признаются ребята. Многое зависит от навыков, физической подготовки. Немалую роль играет и проявленная храбрость. Некоторые команды уже имеют опыт участия в межрегиональных этапах. К нынешним соревнованиям готовились также основательно.Соревнование по технике пешеходного туризма дает возможность использовать различную тактику прохождения препятствий. А контрольно-туристский маршрут проверяет умение команды по карте пройти заданное расстояние, выполнить задания и дружно финишировать. Только сплоченной командой можно прийти к победе. И пусть пока ребята не показывают высоких спортивных результатов, но они восхитили всех своим оптимизмом, дружелюбием и взаимовыручкой. Ведь с каждым разом задания усложняются, появляются новые направления. А число тех, кто пропагандирует здоровый образ жизни, растет. Это вселяет уверенность, что калмыцкие школьники готовы успешно сдать нормы ГТО.Команды, представляющие все районы и Элисту, расположились в живописном Сосновом бору. Десятиклассник калмыцкой национальной гимназии Сандже Чимидов не первый год принимает участие в слете. По его словам, с каждым годом он нарабатывает навыки походной жизни. Но больше всего ему привлекает умение завязывать различные туристские узлы. Говорит, что знает, как и где применять каждый из них.За три дня соревнований ребята должны выступить в качестве спасателей, оказать первую медпомощь, а также продемонстрировать, как вести себя в экстремальных ситуациях. Словом, закрепить те навыки, которые они приобретают в школе безопасности. Лучшие спортсмены, возможно, отправятся защищать честь республики на уровне Южного федерального округа.



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