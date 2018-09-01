Готовится к изданию «Калмыцкое устное народное творчество» в двух томах

Научный сотрудник отдела монгольской филологии Калмыцкого научного центра РАН Инджир Болдырева в эфире очередного выпуска программы «Наследие» рассказала о книгах, готовящихся к изданию. В первую очередь, речь идет о сборнике под названием «Калмыцкое устное народное творчество» в двух томах, объемом пятьсот страниц каждый.



В издание вошли обычаи, сказания, сказки, записанные еще в 60-70 годах калмыцкими учеными Дорджи Павловым, Розой Харчевниковой, Андреем Бадмаевым, Михаил Джимгировым. Расшифровку аудиокассет специалисты научного центра начали два года назад. Научный сотрудник отдела монгольской филологии Калмыцкого научного центра РАН Инджир Болдырева в эфире очередного выпуска программы «Наследие» рассказала о книгах, готовящихся к изданию. В первую очередь, речь идет о сборнике под названием «Калмыцкое устное народное творчество» в двух томах, объемом пятьсот страниц каждый.В издание вошли обычаи, сказания, сказки, записанные еще в 60-70 годах калмыцкими учеными Дорджи Павловым, Розой Харчевниковой, Андреем Бадмаевым, Михаил Джимгировым. Расшифровку аудиокассет специалисты научного центра начали два года назад.



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