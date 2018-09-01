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Сегодня, 12:19

Готовится к изданию «Калмыцкое устное народное творчество» в двух томах


Готовится к изданию «Калмыцкое устное народное творчество» в двух томахНаучный сотрудник отдела монгольской филологии Калмыцкого научного центра РАН Инджир Болдырева в эфире очередного выпуска программы «Наследие» рассказала о книгах, готовящихся к изданию. В первую очередь, речь идет о сборнике под названием «Калмыцкое устное народное творчество» в двух томах, объемом пятьсот страниц каждый.

В издание вошли обычаи, сказания, сказки, записанные еще в 60-70 годах калмыцкими учеными Дорджи Павловым, Розой Харчевниковой, Андреем Бадмаевым, Михаил Джимгировым. Расшифровку аудиокассет специалисты научного центра начали два года назад.



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