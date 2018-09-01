На международный форум «Национальная пресса» приедут более сотни журналистов

Более 100 участников из 15 регионов страны, а также из Китая и Монголии, приедут в Элисту на международный форум «Национальная пресса», который стартует 13 сентября.



Главная идея - объединение журналистов на основе духовных и гуманных ценностей многонациональной страны. В программе не только проведение официальных мероприятий, в частности, работа по таким секциям как: Региональная политика и СМИ, межэтническая журналистика, перспективы развития национальных изданий, а также проведение панельной секции «Инфорум Союза журналистов России», но и ряд культурно-развлекательных мероприятий.



Например, мастер-классы по приготовлению джомбы, конный поход, участие в дне города.



По итогам будет принята резолюция форума. И напомню, в нем примут участие представители двух профильных комитетов ГосДумы, а также председатель Союза Журналистов России Владимир Соловьев. Более 100 участников из 15 регионов страны, а также из Китая и Монголии, приедут в Элисту на международный форум «Национальная пресса», который стартует 13 сентября.Главная идея - объединение журналистов на основе духовных и гуманных ценностей многонациональной страны. В программе не только проведение официальных мероприятий, в частности, работа по таким секциям как: Региональная политика и СМИ, межэтническая журналистика, перспективы развития национальных изданий, а также проведение панельной секции «Инфорум Союза журналистов России», но и ряд культурно-развлекательных мероприятий.Например, мастер-классы по приготовлению джомбы, конный поход, участие в дне города.По итогам будет принята резолюция форума. И напомню, в нем примут участие представители двух профильных комитетов ГосДумы, а также председатель Союза Журналистов России Владимир Соловьев.



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