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Сегодня, 12:17

На международный форум «Национальная пресса» приедут более сотни журналистов


На международный форум «Национальная пресса» приедут более сотни журналистовБолее 100 участников из 15 регионов страны, а также из Китая и Монголии, приедут в Элисту на международный форум «Национальная пресса», который стартует 13 сентября.

Главная идея - объединение журналистов на основе духовных и гуманных ценностей многонациональной страны. В программе не только проведение официальных мероприятий, в частности, работа по таким секциям как: Региональная политика и СМИ, межэтническая журналистика, перспективы развития национальных изданий, а также проведение панельной секции «Инфорум Союза журналистов России», но и ряд культурно-развлекательных мероприятий.

Например, мастер-классы по приготовлению джомбы, конный поход, участие в дне города.

По итогам будет принята резолюция форума. И напомню, в нем примут участие представители двух профильных комитетов ГосДумы, а также председатель Союза Журналистов России Владимир Соловьев.



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